Gauff vence Bronzetti e vai às quartas do WTA 1000 de Cincinnati

A jovem tenista americana Coco Gauff voltou à ação com tudo nesta quinta-feira (14), derrotando a italiana Lucia Bronzetti e chegando às quartas de final do WTA 1000 de Cincinnati. A número dois do mundo derrotou Bronzetti (61ª) por 6-2 e 6-4 nesta partida das oitavas de final, disputada sob o intenso calor da manhã nesta cidade de Ohio.

A americana de 21 anos poderá enfrentar nas quartas de final outra italiana, Jasmine Paolini, que vai jogar contra a tcheca Barbora Krejcikova. Gauff é a única tenista local que disputa as quartas de final em Cincinnati, onde também competem as outras duas grandes favoritas ao título, a bielorrussa Aryna Sabalenka e a polonesa Iga Swiatek. Nesta quinta-feira, Gauff retornou à competição após vários dias de descanso. Ela não precisou disputar a terceira rodada devido à desistência de sua adversária, a ucraniana Dayana Yastremska. Diante de Bronzetti, que buscava sua primeira vaga em quartas de final de um WTA 1000, Gauff começou forte e venceu o primeiro set em apenas 33 minutos.