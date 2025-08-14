Corinthians entra em conflito com City Group por jovem promessa de 16 anos

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (14) que vai denunciar o pagamento da cláusula de rescisão de um jogador de 16 anos pelo Bahia, clube do conglomerado de clubes liderado pelo Manchester City, acusando-o de "subtração de talentos". O Bahia, que faz parte do Grupo City desde 2023, pagou 14 milhões de reais para contratar o atacante Kauê Furquim, de 16 anos, rescindindo unilateralmente seu contrato com o clube paulista, segundo a imprensa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Corinthians também enfatizou que está rompendo "qualquer vínculo institucional" com o clube nordestino e o City Group. O Manchester City (na Inglaterra), o Troyes (na França), o Girona (na Espanha), o Palermo (na Itália) e o NY City (nos Estados Unidos) estão entre os 13 clubes que integram o poderoso conglomerado que tem capital dos Emirados Árabes Unidos. Na América do Sul, a holding possui times filiados no Brasil (Bahia), Uruguai (Montevideo City) e Bolívia (Bolívar).