Vários países rejeitam esboço de tratado sobre poluição por plásticos

Os esforços para elaborar o primeiro tratado internacional contra a poluição por plásticos fracassaram nesta quarta-feira (13) em Genebra, a trinta horas do final previsto das negociações, após a maioria dos países rejeitarem uma tentativa desajeitada de rascunho. Após quase três anos de negociações e nove dias de intensas conversas sobre o tema, o diplomata que preside os debates, Luis Vayas Valdivieso, apresentou um texto de síntese e um procedimento de consulta bastante complexo para tentar superar as posições ainda muito distantes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas, em vez de permitir avanços, o texto de 31 artigos provocou a ira ou, pelo menos, a insatisfação da maioria dos delegados presentes na sala, que não o aceitam como base para a negociação. A Colômbia, que deseja um texto ambicioso para combater a poluição por plásticos, considerou o documento "inaceitável". Chile, México, Panamá, Canadá e a União Europeia juntaram-se à postura do país latino-americano, assim como as pequenas ilhas do Pacífico. - "É rendição" -

Para o representante do Chile, este texto está "claramente desequilibrado", já que "tudo é relegado ao âmbito nacional e o texto não cria nenhum espaço de cooperação internacional para combater a poluição por plásticos". O texto "não faz o mínimo necessário para responder à urgência do desafio que enfrentamos", destacou o ministro de Meio Ambiente da Dinamarca, Magnus Heunicke, cujo país ocupa a presidência rotativa da UE. "Este texto fala de fechar uma ferida... mas o texto apresentado aqui torna essa ferida mortal e não o aceitaremos", declarou o negociador panamenho. "Isso não é ambição, é rendição", acrescentou.

A União Europeia considerou que o texto é "inaceitável" e carece de "medidas claras, sólidas e concretas". As ONGs que acompanhavam as conversas também manifestaram sua oposição, especialmente pela ausência de referências a qualquer restrição sobre a produção industrial de plástico virgem. O rascunho é um "presente para a indústria petroquímica e uma traição à humanidade", considerou Graham Forbes, chefe da delegação do Greenpeace.

- "Concentrar-se" nos problemas - Até mesmo os países petrolíferos, que se opunham a todas as solicitações de regulação da produção de plástico, indicaram que não gostaram do texto. Esses países, entre os quais estão Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein e Catar, concentraram suas críticas na ausência de um "marco" e de áreas de atuação.