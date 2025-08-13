Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vários países rejeitam esboço de tratado sobre poluição por plásticos

Autor Isabel MALSANG
Tipo Notícia

Os esforços para elaborar o primeiro tratado internacional contra a poluição por plásticos fracassaram nesta quarta-feira (13) em Genebra, a trinta horas do final previsto das negociações, após a maioria dos países rejeitarem uma tentativa desajeitada de rascunho.

Após quase três anos de negociações e nove dias de intensas conversas sobre o tema, o diplomata que preside os debates, Luis Vayas Valdivieso, apresentou um texto de síntese e um procedimento de consulta bastante complexo para tentar superar as posições ainda muito distantes.

Mas, em vez de permitir avanços, o texto de 31 artigos provocou a ira ou, pelo menos, a insatisfação da maioria dos delegados presentes na sala, que não o aceitam como base para a negociação.

A Colômbia, que deseja um texto ambicioso para combater a poluição por plásticos, considerou o documento "inaceitável".

Chile, México, Panamá, Canadá e a União Europeia juntaram-se à postura do país latino-americano, assim como as pequenas ilhas do Pacífico.

- "É rendição" -

Para o representante do Chile, este texto está "claramente desequilibrado", já que "tudo é relegado ao âmbito nacional e o texto não cria nenhum espaço de cooperação internacional para combater a poluição por plásticos".

O texto "não faz o mínimo necessário para responder à urgência do desafio que enfrentamos", destacou o ministro de Meio Ambiente da Dinamarca, Magnus Heunicke, cujo país ocupa a presidência rotativa da UE.

"Este texto fala de fechar uma ferida... mas o texto apresentado aqui torna essa ferida mortal e não o aceitaremos", declarou o negociador panamenho. "Isso não é ambição, é rendição", acrescentou.

A União Europeia considerou que o texto é "inaceitável" e carece de "medidas claras, sólidas e concretas".

As ONGs que acompanhavam as conversas também manifestaram sua oposição, especialmente pela ausência de referências a qualquer restrição sobre a produção industrial de plástico virgem.

O rascunho é um "presente para a indústria petroquímica e uma traição à humanidade", considerou Graham Forbes, chefe da delegação do Greenpeace.

- "Concentrar-se" nos problemas -

Até mesmo os países petrolíferos, que se opunham a todas as solicitações de regulação da produção de plástico, indicaram que não gostaram do texto.

Esses países, entre os quais estão Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein e Catar, concentraram suas críticas na ausência de um "marco" e de áreas de atuação.

A China, o maior produtor mundial de plástico, tomou a palavra na sessão plenária para chamar o presidente a "concentrar-se" nos problemas mais importantes nas últimas horas da negociação "em vez de aumentar as divergências".

O presidente da sessão limitou-se a pedir que se continuasse o debate com os chefes das delegações com base em todo texto.

Por sua vez, o Conselho Internacional de Associações Químicas (ICCA pela sigla em inglês) não emitiu nenhuma opinião sobre o rascunho: "Nossa indústria continua comprometida em apoiar um acordo que ajude a pôr fim à poluição por plásticos e encorajamos os governos a continuarem trabalhando para finalizar um acordo".

"Se o desejo de alcançar um acordo perfeito tiver como consequência sair de Genebra sem acordo, o mundo terá perdido a melhor oportunidade que já teve para enfrentar a poluição por plásticos em escala mundial", indicou em um breve comunicado enviado à AFP.

