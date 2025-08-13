UE pode flexibilizar sanções contra Rússia se acordo de cessar-fogo na Ucrânia for atingido

Segundo a Sky News , a expectativa é que um cessar-fogo de 15 dias seja alcançado imediatamente após a reunião entre os presidentes americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, e as sanções permaneceriam em vigor durante esse período. Uma pausa mais estrutural nos combates seria instaurada posteriormente.

Aliados da Ucrânia na União Europeia (UE) avaliam flexibilizar sanções progressivamente contra a Rússia caso um cessar-fogo seja acordado sobre a guerra em território ucraniano, disseram fontes do bloco europeu à Sky News . As fontes ainda acrescentaram que o plano prevê a reinserção das sanções caso qualquer violação ocorra.

Hoje o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, participou de uma reunião virtual em apoio à Ucrânia. Segundo comunicado oficial, ele discutiu "esforços em andamento para garantir a paz na Ucrânia", em meio às negociações de cessar-fogo entre Washington e Moscou previstas para sexta-feira, no Alasca.

A nota acrescenta que a reunião foi copresidida pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e pelo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, com participação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.

Ainda conforme a nota, os líderes "reforçaram sua unidade em princípios comuns, incluindo que as decisões sobre o futuro da Ucrânia devem ser tomadas pelos próprios ucranianos, que as fronteiras internacionais não podem ser alteradas pela força, que o engajamento diplomático deve ser respaldado por pressão militar e econômica sobre a Rússia para encerrar sua agressão, e que são necessárias garantias de segurança críveis para permitir que a Ucrânia defenda sua integridade territorial e soberania".