Reino Unido, França e Alemanha ameaçam restabelecer sanções ao Irã sobre programa nuclear

Às vésperas do prazo para que o Irã volte à mesa de negociações com o Ocidente sobre seu programa nuclear e a cooperação com a agência nuclear da ONU, os principais diplomatas de Reino Unido, França e Alemanha advertiram que poderão restabelecer sanções ao país. Em carta enviada à ONU, os três governos, conhecidos como E3, afirmaram estar prontos para acionar o mecanismo de "snapback", instrumento que permite reimpor sanções da ONU caso Teerã não cumpra suas obrigações.

"O E3 sempre se comprometeu a usar todas as ferramentas diplomáticas à nossa disposição para garantir que o Irã não desenvolva uma arma nuclear", diz o documento, publicado no X pelo ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Nöel Barrot. "Deixamos claro que, se o Irã não estiver disposto a alcançar uma solução diplomática antes do fim de agosto de 2025, ou não aproveitar a oportunidade de uma extensão, o E3 está preparado para acionar o mecanismo de snapback."