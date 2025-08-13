Palmeiras visita Universitario em Lima pela ida das oitavas da Libertadores

O Palmeiras, favorito ao título da Copa Libertadores de 2025, visita o Universitário, em Lima, nesta quinta-feira (14), no jogo de ida das oitavas de final, onde o time da casa tentará encerrar a invencibilidade do time brasileiro nesta edição do torneio. Apesar dos recentes reveses no Campeonato Brasileiro, a equipe paulista vem de uma campanha vitoriosa na fase de grupos da Libertadores, na qual conquistou um retrospecto impecável de 18 pontos. O Verdão venceu todas as seis partidas, marcando 17 gols e sofrendo apenas quatro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Universitário, no entanto, não será um adversário fácil para o Palmeiras e busca estragar a campanha do três vezes campeão da Copa Libertadores (1999, 2020 e 2021). O time comandado pelo técnico uruguaio Jorge Fossati se classificou para as oitavas de final ao eliminar os equatorianos Barcelona e Independiente del Valle na fase de grupos. A partida está marcada para as 19h30 locais (21h30 de Brasília) no Estádio Monumental do Universitário, o mesmo que sediará a final da Copa Libertadores de 2025, em 29 de novembro. Esse fato se tornou um incentivo para o time anfitrião, que sonha em jogar a final em casa.

O jogo de volta das oitavas de final será disputado na próxima quinta-feira, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo. Quem vencer este confronto enfrentará o vencedor do duelo entre o argentino River Plate e o Libertad, do Paraguai, nas quartas de final. - Palmeiras confiante na vitória -

"Temos uma partida muito importante no Peru contra o Universitario, um grande time de lá, muito respeitado, com um grande técnico que também foi meu treinador", disse o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, citado nas redes sociais do Palmeiras. O jogador da seleção uruguaia não escondeu o otimismo: "Espero que a gente possa conseguir um ótimo resultado e, se possível, vencer, para podermos fechar em casa, diante da nossa torcida, e seguir na Libertadores." As estatísticas do Verdão mostram que a equipe está invicta desde 2023 na Libertadores, com a última derrota tendo sido contra o Bolívar, em La Paz. Nos últimos 28 jogos fora do Brasil nessa competição, acumulou 22 vitórias, cinco empates e a derrota para os bolivianos.

Nesta quinta-feira, o Palmeiras não poderá contar com Paulinho, Bruno Rodrigues e Vitor Figueiredo, mas terá os novos reforços Ramón Sosa e Khellven. O Palmeiras vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Ceará no domingo, pelo Brasileirão, onde ocupa a terceira posição, quatro pontos atrás do líder Flamengo, mas com um jogo a menos. - Derrubar o invicto -