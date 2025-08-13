Guarda Nacional chega a Washington DC; prefeita denuncia autoritarismo

Os militares da Guarda Nacional dos Estados Unidos destacados por Donald Trump para Washington DC começaram a chegar às ruas da capital norte-americana, que o presidente considera palco de uma onda de crimes violentos. , que o presidente considera palco de uma onda de crimes violentos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao todo, serão oito centenas de soldados mobilizados para a cidade, assim como 500 agentes federais. A prefeita da cidade denuncia o "impulso autoritário" do presidente. Sob o lema “tornar DC segura outra vez”, Donald Trump anunciou na segunda-feira (11) a decisão de destacar centenas de membros da Guarda Nacional na capital durante um período de emergência de 30 dias. “Vou tornar a nossa capital mais segura e mais bonita. Os sem-teto têm de sair imediatamente. Vamos dar acomodação para ficarem, mas longe da capital. Os criminosos não precisam se mudar. Vamos colocá-los todos na cadeia, onde pertencem”, anunciou então o presidente. Trump justificou a decisão com o “crime, selvajaria, sujidade” e com “as mortes impiedosas de pessoas inocentes” que diz existirem em Washington DC. Ao final desta terça-feira (12) já se observavam na cidade, especialmente em locais centrais e turísticos, veículos blindados da Guarda Nacional. Ao longo dos próximos o restante das tropas deve chegar.

Alegações falsas A prefeita de Washington DC, a democrata Muriel Bowser, negou que o crime esteja fora de controle e condenou a decisão do presidente. “Temos de proteger a nossa cidade, proteger a nossa autonomia, proteger o nosso direito interno e superar este tipo [Donald Trump], para garantir que elegemos uma Câmara democrata para que tenhamos uma barreira contra este impulso autoritário”, disse Muriel ao New York Times. A chefe do executivo local frisou ainda que a Guarda Nacional não tem o poder de prender pessoas.

Segundo dados oficiais da Polícia Metropolitana de Washington DC, a taxa de crimes violentos em Washington DC é a mais baixa dos últimos 30 anos. Dados do FBI também indicam uma queda de 9% na criminalidade da cidade desde o ano passado. Ainda assim, estudos sugerem que a capital tem uma taxa de homicídios mais elevada do que outras grandes cidades americanas. Apenas o início Enquanto nos Estados norte-americanos a Guarda Nacional funciona como uma milícia que responde ao governador, exceto quando é chamada para o serviço federal, em Washington esta força responde diretamente do presidente.