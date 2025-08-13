Fósseis de baleia aparentemente fofa, mas perigosa, são encontrados na Austrália

Cientistas australianos encontraram fósseis de uma baleia com dentes afiados que vagava pelos mares há 26 milhões de anos e afirmaram nesta quarta-feira(13) que a espécie parecia "adorável" à primeira vista, mas na verdade era uma assustadora predadora. Especialistas do Museu Victoria reconstruíram o exemplar a partir do fóssil bem preservado de um crânio encontrado em 2019 na Surf Coast Shire, costa do estado de Victoria.

O "predador veloz, de dentes afiados" teria o tamanho de um golfinho. "É basicamente uma pequena baleia com olhos grandes e uma boca cheia de dentes afiados e cortantes", indicou o pesquisador Ruairidh Duncan. "Imagine a versão semelhante a um tubarão de uma baleia com barbatanas, pequena e aparentemente adorável, mas definitivamente nada inofensiva", afirmou. O crânio pertenceu a uma espécie pré-histórica conhecida como mammalodon. É o quarto tipo já descoberto, indicou o museu. "Este fóssil abre uma janela para como baleias antigas cresceram e mudaram, e como a evolução moldou seus corpos ao adaptá-los à vida no mar", explicou o paleontólogo Erich Fitzgerald, coautor do estudo.