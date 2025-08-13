Exilados de Bukele diante de um retorno cada vez mais distante

Mesmo que já fosse esperado, não foi menos difícil para eles. A reeleição presidencial ilimitada aprovada recentemente em El Salvador afasta o retorno de dezenas de defensores dos direitos humanos, jornalistas, advogados e ambientalistas que se exilaram para evitar a prisão. Quatro deles conversaram com a AFP sobre o que chamam de "escalada repressiva" do presidente Nayib Bukele contra críticos de seu governo, a quem ele acusa de "distorcer" e "manipular".

Cerca de 80 se exilaram nos últimos quatro meses, segundo ativistas e defensores dos direitos humanos. A AFP consultou o governo, mas não obteve resposta até agora. Popular por sua "guerra" contra as gangues, Bukele, presidente desde 2019, controla todos os poderes estatais e se autoproclama "ditador cool". - A defensora dos direitos humanos - Ela está com o braço esquerdo enfaixado. Pouco depois de sair com seus filhos de 9 e 11 anos pela fronteira com a Guatemala, foi operada de um tumor no México, onde estão refugiados.

"Coloquei a minha saúde, minha liberdade e meus filhos em primeiro lugar", diz Ingrid Escobar, diretora da ONG Socorro Jurídico, que dá assistência a familiares de presos em El Salvador. A polícia rondava sua casa "duas vezes por semana", relata. Ela resistiu até que um amigo da Promotoria avisou que seu nome estava em uma lista de 11 pessoas a serem presas. "Não tive escolha... por causa da intimidação e do medo de morrer na prisão sem tratamento médico. Peguei algumas roupas e saí como pude", conta esta mulher de 43 anos que dedicou sua vida ao ativismo humanitário.

Crítica ferrenha do regime de exceção imposto por Bukele em 2022 como parte da sua "guerra" contra gangues, ela denuncia que entre as 88.000 pessoas detidas há "milhares de inocentes" e 433 morreram em prisões. A ONG Socorro Jurídico ainda atua em El Salvador, mas a equipe está sob "alto risco", lamenta. "Consolidar a ditadura passa por prender defensores de direitos humanos para silenciá-los", afirma Escobar. "Não existe essa ditadura cool".

- O advogado - Ruth López já estava de pijama quando a polícia chegou para prendê-la na noite de 18 de maio. A advogada, que liderava a unidade anticorrupção da ONG humanitária Cristosal e investigava casos em nível governamental, foi acusada de enriquecimento ilícito pela Promotoria alinhada a Bukele. Sua prisão foi um divisor de águas. Um mês depois, seu colega René Valiente, chefe de investigações, exilou-se com outros 20 ativistas da Cristosal.