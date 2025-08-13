Colisão entre iate e navio de carga deixa vários desaparecidos no Japão

Uma pessoa foi levada inconsciente para o hospital e várias estão desaparecidas após uma colisão entre um iate e um navio de carga nesta quarta-feira em águas próximas à costa sul do Japão, informaram as autoridades e a imprensa locais.

O capitão do cargueiro de 492 toneladas informou à Guarda Costeira japonesa que colidiu com outra embarcação perto da ilha de Hoto, no município de Oita, disse à AFP a porta-voz da Guarda Costeira, Nanaka Yoshida.