Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colisão entre iate e navio de carga deixa vários desaparecidos no Japão

Colisão entre iate e navio de carga deixa vários desaparecidos no Japão

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma pessoa foi levada inconsciente para o hospital e várias estão desaparecidas após uma colisão entre um iate e um navio de carga nesta quarta-feira em águas próximas à costa sul do Japão, informaram as autoridades e a imprensa locais. 

O capitão do cargueiro de 492 toneladas informou à Guarda Costeira japonesa que colidiu com outra embarcação perto da ilha de Hoto, no município de Oita, disse à AFP a porta-voz da Guarda Costeira, Nanaka Yoshida. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Encontramos uma pessoa por volta das 10h00 (22h00 de Brasília, terça-feira) e a entregamos aos serviços de emergência, que a levaram ao hospital", disse.

A emissora pública NHK informou que a pessoa estava inconsciente no momento do resgate.

A Guarda Costeira prossegue com a busca por várias pessoas que estavam a bordo do iate, mas o número total de passageiros não foi determinado.

kh/aph/cwl/arm/mas/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar