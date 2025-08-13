Bitcoin bate novo recorde e supera os US$ 124 mil

O bitcoin bateu um novo recorde na manhã desta quinta-feira (14), nas primeiras operações do mercado asiático, e ultrapassou pela primeira vez a marca dos US$ 124 mil, impulsionado por uma legislação favorável e pela alta das ações nos Estados Unidos.

A criptomoeda bateu o recorde de 14 de julho (US$ 123,2 mil) e ultrapassou brevemente os US$ 124,5 mil. Às 2h08 GMT, era negociada a US$ 123,6 mil.