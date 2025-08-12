Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelensky descarta qualquer retirada das forças ucranianas na região de Donbass

Zelensky descarta qualquer retirada das forças ucranianas na região de Donbass

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Volodimir Zelensky descartou, nesta terça-feira (12), qualquer retirada das forças ucranianas em Donbass para encerrar a guerra com a Rússia, antes da cúpula entre Vladimir Putin e Donald Trump que provoca temores na Ucrânia de um acordo prejudicial. 

"Não vamos nos retirar de Donbass", que engloba as regiões ucranianas de Donetsk e Lugansk, declarou o presidente ucraniano à imprensa, ao considerar que se este território caísse sob controle de Moscou, serviria posteriormente para que o Kremlin lançasse uma "futura ofensiva" contra outras áreas da Ucrânia.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

bur-rco/ib/hgs/mb/ic/dd

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar