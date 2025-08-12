Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha em alta, apoiada em perspectivas de redução das taxas pelo Fed

Autor AFP
Tipo Notícia

A Bolsa de Nova York ganhou força nesta terça-feira (12), impulsionada pela divulgação de um índice de inflação nos Estados Unidos que parece abrir caminho para que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) reduza suas taxas de juros a partir de setembro.

Os índices Nasdaq (+1,39%) e S&P 500 (+1,14%) alcançaram novos recordes, com 21.681,90 e 6.445,76 pontos, respectivamente. O Dow Jones subiu 1,10%.

"O mercado dá um suspiro de alívio" com a divulgação do índice de preços ao consumidor (IPC), ao constatar "que o temido impacto das tarifas foi menos evidente nos números de julho do que nos de junho", comentou à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Em julho, o IPC subiu 2,7% em relação a julho do ano passado, sem mudanças em comparação com a taxa de junho, informou o Departamento do Trabalho.

Esse relatório "reforça a ideia de que as tarifas ainda não provocaram uma inflação significativa" para os americanos, afirmou José Torres, da Interactive Brokers.

Consequentemente, "nada parece impedir que o Fed reduza suas taxas de juros em setembro", na próxima reunião de política monetária, declarou Kourkafas.

Essa opinião é amplamente compartilhada entre os analistas, a maioria dos quais acredita que o banco central americano cortará suas taxas de juros em um quarto de ponto percentual no final do verão do hemisfério norte.

O mercado americano também encara com otimismo a prorrogação de 90 dias da trégua comercial entre Washington e Pequim.

O rendimento dos títulos do Tesouro americano a dez anos manteve-se estável em relação ao dia anterior, em 4,28%.

Por sua vez, a empresa americana de semicondutores e processadores Intel (+6,62%, a 21,81 dólares) se beneficiou da reunião realizada na segunda-feira na Casa Branca entre seu diretor, Lip-Bu Tan, e o presidente Donald Trump.

"A reunião foi muito interessante", escreveu Trump no Truth Social. "Seu sucesso e ascensão são uma história impressionante", acrescentou, dias depois de ter solicitado sua renúncia por supostos vínculos com empresas chinesas.

