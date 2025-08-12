Vítimas de pornografia criada por IA veem Hong Kong despreparada para ameaça

A estudante de Direito 'C' acreditava que o uso da inteligência artificial (IA) para criar pornografia era uma ameaça distante, até que um colega de faculdade criou imagens dela e de várias outras mulheres. "No início, fiquei atônita, depois senti pânico", comentou a jovem de 20 anos sobre a situação que provocou "uma ferida que deixará cicatriz".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora C é uma das três mulheres que denunciaram em julho um escândalo de pornografia na universidade mais antiga de Hong Kong, o que provocou um debate sobre um fenômeno que parecia distante da cidade. As vítimas, que conversaram com a AFP sob a condição de anonimato, e especialistas indicaram que a cidade não está preparada para enfrentar a ameaça. No caso da Universidade de Hong Kong (HKU), centenas de imagens de pelo menos 20 mulheres foram encontradas no laptop do estudante. 'B', outra que se pronunciou, disse que se sentiu traída porque considerava o agressor um amigo.

"Sentia como se minha privacidade tivesse sido violada (...) como se não pudesse confiar nas pessoas ao meu redor". A resposta inicial da universidade foi dar uma advertência ao aluno e obrigá-lo a pedir desculpas. Uma terceira mulher, 'A', disse que um funcionário a informou que o caso não poderia ser levado a um comitê disciplinar.

"Estavam preocupados, mas não sabiam o que poderiam fazer (...) Consideramos um pouco ridículo", disse. A HKU afirmou à AFP que "está em contato com os alunos envolvidos", mas que não poderia comentar mais porque o caso está sob revisão. - Dano permanente -

O caso da HKU, no entanto, não é o primeiro que a cidade enfrenta. Janice, uma mulher de cerca de 30 anos que pediu para usar um pseudônimo, disse à AFP que ficou devastada há alguns anos, quando imagens obscenas falsas foram enviadas aos seus amigos. Ela nunca encontrou o responsável e teme que o dano "nunca termine".