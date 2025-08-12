Onda de calor deixa um morto em incêndio na Espanha e provoca seca na Inglaterra

A onda de calor que afeta a Europa, com temperaturas superiores a 40ºC em quase todo o sul do continente, multiplicou os incêndios florestais na Espanha e provocou cenas incomuns, incluindo um período de seca no Reino Unido. Itália, França, Espanha, Portugal e países dos Bálcãs decretaram alertas devido ao calor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora - Fogo na Espanha, seca na Inglaterra - Na Espanha, um homem morreu em um incêndio florestal que afetou a localidade de 'Tres Cantos', perto de Madri, a primeira vítima fatal dos vários focos de incêndios que afetam o país. "Estamos em risco extremo de incêndios florestais. Muita precaução", escreveu na rede social X o primeiro-ministro Pedro Sánchez. O chefe de Governo anunciou que o governo convocou uma reunião de monitoramento "diante dos vários incêndios que estão ativos" no país.

O incêndio de 'Tres Cantos', a 25 km do centro de Madri, propagou-se rapidamente na segunda-feira à noite, atiçado por rajadas de vento de 70 km/h. Nesta terça-feira, as chamas estavam 'confinadas', ou seja, sem possibilidade de avançar para outras áreas. Ao mesmo tempo, as praias de Tarifa, na Andaluzia, voltaram a ser ameaçadas pelas chamas das montanhas próximas e milhares de turistas abandonaram a região. Os incêndios coincidem com a onda de calor que entrou no 10º dia nesta terça-feira na Espanha, possivelmente o pior, com todas as regiões sob alerta de risco.

A região de Castilla y León, no noroeste, registrou na segunda-feira mais de 30 incêndios, incluindo um que afeta a área de Las Médulas, na província de León, um local que é Patrimônio Mundial da Humanidade por suas minas de ouro do período romano e cujos danos ainda serão avaliados. As mais de 2.000 pessoas afetadas pelo incêndio foram autorizadas a retornar para suas casas, informou a prefeitura da província de León. Na normalmente chuvosa Inglaterra - uma das quatro regiões do Reino Unido, ao lado da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte - registrou o primeiro semestre de um ano mais seco em 50 anos e a questão da escassez de água já é de "importância nacional", afirmou nesta terça-feira a Agência de Meio Ambiente (EA).

"A situação atual é crítica em escala nacional. Fazemos um apelo a todos para que façam sua parte e contribuam para reduzir a pressão sobre nosso meio ambiente aquático", declarou Helen Wakeham, diretora da EA. - Sul da Europa, um forno - Na Itália, 11 cidades estão em alerta vermelho nesta terça-feira devido ao calor, incluindo Roma, Milão, Florença, Turim e Bolonha.