Milionário e ex-presidente competem para tirar a esquerda do poder na Bolívia

Um é um ex-presidente e o outro um milionário. Entre esses dois perfis estará, muito provavelmente, o novo presidente da Bolívia. Qualquer um encerrará duas décadas de governos de esquerda que terminam com uma grave crise econômica. O milionário Samuel Doria Medina e o ex-presidente Jorge Quiroga (2001-2002) lideram as pesquisas que preveem um segundo turno entre os dois opositores de direita, no dia 19 de outubro.

Ambos captam o rejeição do eleitorado ao presidente Luis Arce e ao líder indígena Evo Morales, que esteve no poder entre 2006 e 2019. A principal aposta da esquerda é o presidente do Senado, Andrónico Rodríguez, que, no entanto, está muito atrás dos líderes nas pesquisas. Desde 2005, o partido governista Movimento ao Socialismo (MAS) venceu todas as eleições em que participou no primeiro turno com mais de 50% dos votos. Quem são os candidatos que hoje desafiam sua hegemonia?

- Um milionário sobrevivente - Samuel Doria Medina, empresário de La Paz de 66 anos que se define como social-democrata, participou sem sucesso em três eleições presidenciais nos últimos 20 anos. Nesta quarta tentativa, concorre com a coalizão Aliança Unidade.

Ele lidera a última pesquisa da Ipsos-Ciesmori com 21,2% das preferências. "Venho de uma família humilde (...), meu pai teve que abandonar a escola aos 14 anos", disse em uma recente entrevista à AFP. Por décadas, acumulou fortuna com a Soboce, uma empresa de cimento que seu grupo familiar vendeu em 2014 por 300 milhões de dólares (706 milhões de reais em valores de 2014). Agora é proprietário da franquia do Burger King na Bolívia e investe no setor hoteleiro.

Foi sequestrado por 45 dias pela guerrilha peruana do MRTA em 1995 e libertado após o pagamento de um resgate milionário cujo valor nunca foi revelado. Posteriormente, em 2005, sofreu um acidente de avião na região andina de Oruro. Propõe renegociar créditos internacionais e eliminar o subsídio aos combustíveis, uma política que esgota os dólares do país, gera longas filas nos postos de gasolina e é considerada a principal causa da crise. Seu slogan é "100 dias, carajo!". "Nós propusemos que em 100 dias os dólares, a gasolina e o diesel voltarão", assegura.