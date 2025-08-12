Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndios florestais na Espanha deixam um morto

Autor AFP
Tipo Notícia

Um homem morreu em um incêndio florestal que afetou a localidade de 'Tres Cantos', perto de Madri, a primeira vítima fatal dos vários focos de incêndios que afetam a Espanha durante uma onda de calor.

"Lamento profundamente o falecimento do homem gravemente ferido no incêndio florestal de 'Tres Cantos'", escreveu a presidente regional de Madri, Isabel Díaz Ayuso, na rede social X. 

A vítima havia sofrido queimaduras graves em quase todo o corpo, segundo as autoridades locais. 

O incêndio de 'Tres Cantos', a 25 km do centro de Madri, propagou-se rapidamente na segunda-feira à noite, impulsionado por rajadas de vento de 70 km/h.

Centenas de moradores de localidades próximas abandonaram suas casas e uma pessoa ficou ferida, segundo as autoridades.

"Em apenas 40 minutos, (o fogo) avançou seis quilômetros", explicou à imprensa na segunda-feira à noite Carlos Novillo, conselheiro de Meio Ambiente da região de Madri.

Na manhã desta terça-feira, as autoridades regionais de Madri anunciaram na rede social X que a extinção do incêndio "evoluiu favoravelmente durante a noite" e o fogo estava "confinado".

Ao mesmo tempo, as praias de Tarifa, na Andaluzia, voltaram a ser ameaçadas pelas chamas das montanhas próximas e milhares de turistas abandonaram a região.

Os dois novos incêndios se unem a dezenas de outros que afetam a Espanha nesta terça-feira e que forçaram milhares de pessoas a abandonar suas residências.

A onda de incêndios coincide com a onda de calor que entrou no 10º dia nesta terça-feira, possivelmente o pior, com todas as regiões sob alerta de risco, incluindo as áreas do norte do país, temperaturas máximas de 40ºC e mínimas noturnas que não baixam de 25ºC. 

Devido ao grande número de incêndios florestais ativos em diferentes comunidades autônomas, o Ministério do Interior do governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou uma reunião do comitê de monitoramento nesta terça-feira.

Nas praias da região de Tarifa, na província de Cádiz, quase 2.000 pessoas foram desalojadas às pressas na segunda-feira de hotéis e residências.

Um agente da Guarda Civil que ajudava na operação ficou ferido ao ser atropelado por um carro.

A região de Castilla y León, no noroeste, enfrentava na segunda-feira mais de 30 incêndios, incluindo um que afeta a área de Las Médulas, na província de León, um local que é Patrimônio Mundial da Humanidade por suas minas de ouro do período romano.

