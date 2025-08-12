EUA condena o Brasil e elogia El Salvador em relatório sobre direitos humanos

Os Estados Unidos publicaram, nesta terça-feira (12), um relatório sobre direitos humanos no mundo ajustado às prioridades do presidente Donald Trump, no qual exaltam seus aliados, como El Salvador, e criticam aqueles que consideram rivais, como o Brasil. Este relatório anual costuma gerar polêmica independentemente do partido no poder, mas neste ano o Departamento de Estado ajustou a parte redigida pelo governo do ex-presidente democrata Joe Biden, por exemplo, no que se refere às políticas favoráveis à diversidade ou ao aborto.

Em política externa, aconteceu o mesmo. Washington critica países com os quais mantém uma relação tensa, como o Brasil e a África do Sul. - Ataque ao Brasil - "A situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou" em 2024, lê-se no texto dias após os Estados Unidos imporem tarifas de 50% ao país pelo que consideram uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), julgado por uma suposta tentativa de golpe em 2022. O governo do presidente Luiz Inácio Lula (PT) da Silva "minou o debate democrático" e reprimiu "de maneira desproporcional a expressão dos apoiadores" de Bolsonaro, assim como jornalistas e políticos, acrescenta este relatório, solicitado anualmente pelo Congresso.

Para Washington, que recentemente sancionou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), os tribunais brasileiros adotaram medidas "desproporcionais para minar a liberdade de expressão" na internet. Na lista dos maus alunos da América Latina, Washington também inclui Venezuela e Nicarágua, onde diz que a situação dos direitos humanos "piorou" no ano passado. Não vê "mudanças significativas" em Cuba, outro país latino-americano muito criticado pelo chefe da diplomacia Marco Rubio. - O caso europeu -

Também se saíram mal alguns dos aliados europeus dos Estados Unidos, como Reino Unido, Alemanha e França, onde consideram que a situação se deteriorou, principalmente no que diz respeito à liberdade de expressão. Não vê mudanças na Espanha. Não é a primeira vez que a administração Trump percebe suposta censura na Europa. O vice-presidente JD Vance deixou os alemães e os europeus em geral atônitos com um discurso pronunciado em Munique em fevereiro, no qual afirmou que a liberdade de expressão está "retrocedendo" na Europa, em especial na Alemanha.

Por outro lado, Trump vê com bons olhos a gestão do presidente salvadorenho Nayib Bukele, um grande aliado do republicano em sua luta contra a imigração ilegal, que se dispôs a encarcerar imigrantes deportados pelos Estados Unidos em troca de dinheiro. "Não houve relatos confiáveis de abusos significativos de direitos humanos" no país, afirma o Departamento de Estado. "Os relatos de violência de gangues permaneceram em um mínimo histórico sob o estado de exceção" graças às "detenções em massa", acrescenta.