Egito diz trabalhar com Catar e EUA para relançar plano de trégua de 60 dias em Gaza

O ministro das Relações Exteriores egípcio, Badr Abdelatty, disse, nesta terça-feira (12), que seu país está trabalhando com o Catar e os Estados Unidos para negociar um cessar-fogo de 60 dias em Gaza, como parte de um novo esforço para pôr fim ao conflito entre Israel e Hamas.

"Estamos trabalhando muito arduamente agora, em plena cooperação com os cataris e os americanos", disse Abdelatty a jornalistas, durante uma coletiva de imprensa no Cairo.

"O objetivo principal é retornar à proposta original: ter um cessar-fogo de 60 dias, com a libertação de alguns reféns e alguns presos palestinos, e o fluxo de assistência humanitária e médica a Gaza sem restrições, sem condições".

