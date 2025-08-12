Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dois candidatos de direita lideram pesquisas na Bolívia

Dois candidatos de direita lideram pesquisas na Bolívia

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Esquerda pode perder o comando do país após 20 anos invicta em eleições. Se tendência se confirmar, Samuel Doria e Jorge Quiroga disputarão o segundo turno em 19 de outubro.A esquerda na Bolívia está muito perto de perder o poder após quase 20 anos no comando do governo, exceto um período de doze meses em 2019-2020. Segundo as mais recentes pesquisas eleitorais, publicadas neste domingo (10/08), dois candidatos da oposição lideram a corrida e devem disputar o segundo turno. De acordo com os levantamentos da Ipsos-Ciesmori e da Captura Consulting, os últimos autorizados antes do pleito, o empresário de centro-direita Samuel Doria Medina, candidato pelo partido Alianza Unidad, lidera com 21,2% e 21,6%, respectivamente. Ele é seguido de perto pelo ex-presidente de direita Jorge Quiroga, da coalizão Libre, com 20% em ambas as pesquisas. Se a tendência se confirmar no próximo domingo, os dois candidatos disputarão um segundo turno em 19 de outubro. Desde 2005, o Movimento ao Socialismo (MAS), de esquerda, liderado por Evo Morales por três mandatos (2006-2019) e depois por Luis Arce (2020-2025), venceu todas as suas eleições em primeiro turno. No entanto, de novembro de 2019, quando Morales renunciou, até novembro de 2020, quando Arce foi eleito, o país foi governado interinamente por Jeanine Áñez. Esquerda ameaçada O MAS vê sua continuidade no poder ameaçada em um momento em que a Bolívia atravessa uma grave crise econômica decorrente da escassez de dólares, que se tornou a principal preocupação dos bolivianos nos últimos meses. O governo do presidente Luis Arce, que não buscará a reeleição, praticamente esgotou as reservas internacionais em dólares do país para sustentar uma política de subsídios, importando gasolina e diesel, além de alguns insumos, e os vendendo a preços mais baixos no mercado interno. Sem mais moeda estrangeira para as compras internacionais, porém, a disponibilidade desses produtos ficou inconstante, levando a longas filas. Em julho, a inflação anual atingiu 24,8%, o maior valor desde pelo menos 2008, prejudicando ainda mais o MAS nas pesquisas eleitorais. O candidato da sigla, o ex-ministro Eduardo del Castillo, aparece em sétimo lugar entre nove candidatos. ip/bl (afp, efe)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar