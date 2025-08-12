Coco Gauff avança às oitavas em Cincinnati após desistência de Yastremska

A tenista americana Coco Gauff, segunda colocada no ranking mundial feminino, avançou para as oitavas de final do WTA 1000 de Cincinnati nesta terça-feira (12) sem jogar devido à desistência de sua adversária na terceira rodada, a ucraniana Dayana Yastremska.

Este confronto, que estava marcado para a quadra central, deveria ser o reencontro entre as duas jogadoras após Yastremska surpreendentemente eliminar Gauff na primeira rodada de Wimbledon, em julho.