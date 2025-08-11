Trump diz que negociação tarifária com a China transcorre 'muito bem'
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (11), que as negociações com a China estão indo "muito bem", horas antes de expirar a trégua tarifária entre as duas potências mundiais.
"Veremos o que acontece (...) A relação entre mim e o presidente Xi (Jinping) é muito boa", acrescentou Trump em uma coletiva de imprensa.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
aue-bys/bgs/erl/mel/jc/mvvDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente