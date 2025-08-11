Trump diz que negociação tarifária com a China transcorre 'muito bem'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (11), que as negociações com a China estão indo "muito bem", horas antes de expirar a trégua tarifária entre as duas potências mundiais.

"Veremos o que acontece (...) A relação entre mim e o presidente Xi (Jinping) é muito boa", acrescentou Trump em uma coletiva de imprensa.