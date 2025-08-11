O que torna a capital dos EUA especial?

A capital dos Estados Unidos não é uma cidade como qualquer outra, mas goza de um status legal e político único no país. Washington, D.C., um movimentado centro urbano com 700 mil habitantes, é a sede do governo e abriga a Casa Branca, o Capitólio e a Suprema Corte.

Ao contrário dos 50 estados do país, a cidade tem uma relação peculiar com o governo federal, que limita sua autonomia e concede ao Congresso controle sobre os assuntos locais. Políticos republicanos afirmam que essa cidade, governada pelos democratas, está sob o jugo da criminalidade e repleta de pessoas em situação de rua. – Sem representação – A cidade foi estabelecida pela Constituição em 1790 como um distrito federal porque os fundadores da nação queriam que a capital fosse independente da influência de qualquer estado.

O território foi cedido por Maryland e Virgínia, mas a parte desta última foi devolvida em 1847. Devido ao seu status federal, Washington é governada sob a autoridade do Congresso. Seus habitantes pagam impostos federais, mas não têm representação eleitoral na Câmara dos Representantes nem no Senado. Daí o slogan "impostos sem representação".

– Autonomia limitada – Em 1973, o Congresso aprovou uma lei que permite aos habitantes eleger um prefeito e um conselho municipal, mas mantém para si o direito de revisão e veto sobre suas decisões. O Congresso também controla o orçamento da cidade, o que gerou tensões políticas quando os congressistas bloquearam iniciativas locais sobre a legalização da maconha, os direitos reprodutivos e o financiamento da polícia.

– Estado número 51? – Os defensores de transformar a capital no 51º estado argumentam que é necessário acabar com uma flagrante violação dos direitos civis nos Estados Unidos. Apesar de não terem voz nas votações do Congresso, os residentes da cidade lutam e morrem nas guerras dos Estados Unidos e enfrentam uma carga tributária federal mais alta que nos 50 estados.