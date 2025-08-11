Miguel Uribe Turbay, promessa da direita colombiana, vítima da violência política

Órfão de mãe por culpa do chefão do narcotráfico Pablo Escobar, neto de um ex-presidente e nome ascendente na direita, o senador e presidenciável Miguel Uribe Turbay, falecido aos 39 anos após sofrer um atentado, é a vítima mais recente da violência política na Colômbia. Uribe Turbay, membro do Centro Democrático, principal partido de direita da Colômbia, levou dois tiros na cabeça em 7 de junho, enquanto discursava para ativistas em um bairro operário de Bogotá.

Momentos antes do ataque, ele havia lembrado de sua mãe em um discurso e se descreveu como uma pessoa que sofreu a violência na "própria pele". Uribe Turbay tinha apenas quatro anos em 25 de janeiro de 1991, quando sua mãe morreu, durante uma operação policial fracassada que tentou libertá-la do cartel de Medellín, então chefiado pelo barão da cocaína Pablo Escobar. Meses antes, Diana Turbay, diretora de um dos telejornais mais assistidos na época, devia fazer uma entrevista exclusiva com um líder guerrilheiro. Mas se tratou de uma armadilha de Pablo Escobar para sequestrá-la juntamente com outros colegas como forma de evitar a extradição de narcotraficantes colombianos para os Estados Unidos.

- "Miguelito" - O sequestro de Diana Turbay é relatado no romance "Notícia de um sequestro" (1997) pelo escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganhador do prêmio Nobel de Literatura. No livro, "Gabo" cita trechos do diário da jornalista no cativeiro. Em suas páginas, ela contava que se preocupava muito que "Miguelito" fosse retraído e não tivesse sido batizado.

A espera angustiante da família entre o sequestro e a morte de Diana durou cinco meses. Uribe Turbay e sua irmã mais velha, María Carolina, cresceram em uma família proeminente, netos do ex-presidente Julio César Turbay (1978-1982). Ele estudou em um dos melhores colégios de Bogotá, se formou advogado e concluiu um mestrado na Universidade de Harvard.

- Geração marcada pela violência - Quando foi candidato à Prefeitura de Bogotá, em 2019, suas bandeiras eram a segurança e a luta contra o consumo de drogas. Ele foi secretário municipal e vereador. Usava óculos e sempre aparecia penteado impecavelmente.