Meloni expressa sua 'profunda preocupação' com plano de Israel para Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou, nesta segunda-feira (11), sua "profunda preocupação" com o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza, ao mesmo tempo em que qualificou a situação humanitária no território de "injustificável e inaceitável". 

Em um telefonema com o presidente palestino, Mahmud Abbas, Meloni compartilhou "sua profunda preocupação pelas recentes decisões israelenses, que parecem estar conduzindo a uma maior escalada militar", segundo informou seu gabinete. 

Além disso, "reiterou a necessidade de pôr fim imediatamente às hostilidades para poder seguir prestando assistência humanitária a uma população civil desesperada" e concordou com Abbas em que "o Hamas deve libertar todos os reféns e aceitar que não terá futuro no governo na Faixa". 

As palavras da líder italiana se somam às críticas de diversos países, que alertam que a iniciativa israelense não acabará com a guerra, mas sim aumentar o sofrimento da população de Gaza. 

O governo de Benjamin Netanyahu anunciou, na sexta-feira, que o Exército israelense se prepara para tomar o controle da Cidade de Gaza com o objetivo de derrotar o Hamas e libertar os reféns das mãos do grupo palestino.

No domingo, Netanyahu declarou que o plano, validado pelo gabinete de segurança israelense após quase uma noite de discussões, "é a melhor forma de encerrar a guerra e a melhor forma de terminá-la rapidamente". 

O anúncio, no entanto, suscitou uma onda de críticas a nível mundial e o horror das famílias dos reféns sequestrados durante o ataque sangrento do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, que o veem como uma condenação à morte de seus entes queridos. 

