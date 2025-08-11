Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Espanha desmantela grupo que organizava 'retiros espirituais' com drogas alucinógenas

Autor AFP
Tipo Notícia

A Guarda Civil espanhola anunciou, nesta segunda-feira (11), que desmantelou um grupo acusado de organizar "retiros espirituais" onde eram oferecidas drogas alucinógenas a clientes de todo o mundo.

A organização possuía uma vila em Pedreguer, no sudeste da Espanha, e oferecia hospedagens de mais de 1.000 euros (1.160 dólares ou 6.318 reais) que incluíam o consumo de ayahuasca, cacto de São Pedro e um veneno de rã chamado kambó.

"Os retiros eram realizados em grupos, de até 20 participantes, que eram atendidos por seis funcionários da organização durante as 'viagens astrais'", declarou a Guarda Civil em um comunicado. 

Uma foto publicada pelo corpo de segurança mostra uma grande sala cheia de colchões no chão, com garrafas de água, caixas de tecidos e uma guitarra apoiada contra a parede.

Segundo a Guarda Civil, o grupo organizava vários retiros durante a semana e ganhou centenas de milhares de euros em receitas - que não declarou - no ano passado. 

A organização vendia os retiros pela Internet, prometendo uma experiência "mística" com benefícios para saúde, o que atraía clientes "de todo o mundo, em sua maioria oriundos de países europeus".

Os agentes prenderam dois homens e uma mulher suspeitos de dirigirem o grupo e segue investigando outras cinco pessoas que seriam "guias espirituais". Eles podem enfrentar acusações de tráfico de drogas, lavagem de capitais e associação ilícita.

Também apreenderam 11 litros de ayahuasca, 117 plantas de cactos de São Pedro e kambó, uma substância viscosa obtida das secreções defensivas da pele de uma rã gigante amazônica.

A Guarda Civil declarou que essas substâncias podem ter "efeitos altamente nocivos para o ser humano".

