Espanha desmantela grupo que organizava 'retiros espirituais' com drogas alucinógenas

A Guarda Civil espanhola anunciou, nesta segunda-feira (11), que desmantelou um grupo acusado de organizar "retiros espirituais" onde eram oferecidas drogas alucinógenas a clientes de todo o mundo. A organização possuía uma vila em Pedreguer, no sudeste da Espanha, e oferecia hospedagens de mais de 1.000 euros (1.160 dólares ou 6.318 reais) que incluíam o consumo de ayahuasca, cacto de São Pedro e um veneno de rã chamado kambó.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Os retiros eram realizados em grupos, de até 20 participantes, que eram atendidos por seis funcionários da organização durante as 'viagens astrais'", declarou a Guarda Civil em um comunicado. Uma foto publicada pelo corpo de segurança mostra uma grande sala cheia de colchões no chão, com garrafas de água, caixas de tecidos e uma guitarra apoiada contra a parede. Segundo a Guarda Civil, o grupo organizava vários retiros durante a semana e ganhou centenas de milhares de euros em receitas - que não declarou - no ano passado. A organização vendia os retiros pela Internet, prometendo uma experiência "mística" com benefícios para saúde, o que atraía clientes "de todo o mundo, em sua maioria oriundos de países europeus".