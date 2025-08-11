Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China espera que EUA 'se esforce' para conseguir resultados comerciais 'positivos'

Autor AFP
AFP
Tipo Notícia

A China espera que os Estados Unidos "se esforcem" para alcançar resultados comerciais "positivos", afirmou nesta segunda-feira (11) a chancelaria do gigante asiático, um dia antes de a trégua comercial entre os dois países, acordada em maio, expirar. 

"Esperamos que os Estados Unidos colaborem com a China para respeitar o importante consenso obtido durante a conversa telefônica entre os dois chefes de Estado... E se esforcem para conseguir resultados positivos com base na igualdade, no respeito e no benefício mútuo", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jain, em um comunicado. 

As superpotências econômicas estão trabalhando para obter um acordo que reduza as tensões comerciais, depois que o presidente americano, Donald Trump, impôs tarifas draconianas a dezenas de países.

As duas nações acordaram uma trégua de 90 dias em maio e no mês passado, em Estocolmo, acordaram manter novas negociações para prorrogá-la para além da data-limite de 12 de agosto. 

Este acordo fixou temporariamente em 30% as novas tarifas americanas sobre produtos chineses, enquanto as tarifas de Pequim sobre os produtos americanos ficaram em 10%. 

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, disse, após as conversas de Estocolmo, que teria a "última palavra" sobre qualquer prorrogação da trégua tarifária. 

Tarifas mais elevadas entraram em vigor na quinta-feira para dezenas de parceiros comerciais de Washington, incluindo uma tarifa de 35% para o Canadá, em uma tentativa do magnata republicano de redesenhar o comércio mundial em benefício da economia americana. 

