AOL desligará seus últimos modems de internet no final de setembro

"A AOL avalia periodicamente seus produtos e serviços e decidiu descontinuar o acesso à Internet por conexão telefônica", declarou a antiga estrela da internet em uma nota em seu blog.

Os lendários modems de internet da AOL (America Online), que acompanharam os primeiros passos da web, serão desativados em 30 de setembro, anunciou a companhia americana.

A companhia não especificou quantos usuários foram afetados pela interrupção deste serviço. Segundo o veículo americano CNBC, AOL tinha 2,1 milhões de clientes de modems em 2015, um número que caiu para alguns milhares em 2021.

Com seus pequenos dispositivos, conectados a um telefone e a um computador, e suas assinaturas comercializadas desde meados da década de 1990, a empresa impulsionou o auge da internet em muitos países.

Reconhecidos por seu ruído característico, uma mistura de estalos e apitos agudos, os modems permitiam que os usuários se conectassem a uma internet que era então composta principalmente de páginas estáticas e textos.

No entanto, com a aceleração dos avanços tecnológicos no setor de telecomunicações, os provedores de acesso à internet optaram por tecnologias mais rápidas, como ADSL e, mais tarde, fibra óptica.