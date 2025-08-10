Putin conversa com Lula sobre Ucrânia e Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou neste sábado, 9, por telefone, com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre os esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia, afirmou o Planalto. Na conversa de 40 minutos, Putin agradeceu o empenho do Brasil nas tratativas pela pacificação. Lula reiterou a disposição do Brasil para colaborar.

Os líderes abordaram ainda o cenário político e econômico internacional e a cooperação entre os dois países no âmbito do Brics.