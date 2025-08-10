Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Putin conversa com Lula sobre Ucrânia e Brics

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou neste sábado, 9, por telefone, com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre os esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia, afirmou o Planalto. Na conversa de 40 minutos, Putin agradeceu o empenho do Brasil nas tratativas pela pacificação. Lula reiterou a disposição do Brasil para colaborar.

Os líderes abordaram ainda o cenário político e econômico internacional e a cooperação entre os dois países no âmbito do Brics.

A conversa ocorreu no momento em que a Rússia vem sendo pressionada pelos EUA a chegar a um acordo pelo fim da guerra. O presidente dos EUA, Donald Trump anunciou um encontro com Putin na sexta-feira, dia 15, no Alasca, no qual espera abordar uma negociação que prevê troca de territórios. Neste sábado, porém, o líder ucraniano, Volodmir Zelenski, rejeitou essa possibilidade.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

