Netanyahu diz que plano de Israel para Gaza é 'a melhor forma de acabar com a guerra'

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, neste domingo (10), que seu novo plano militar para Gaza "é a melhor forma de terminar a guerra" contra o Hamas, apesar dos apelos para encerrar os combates no território devastado. Em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU iniciou uma reunião urgente sobre o conflito, durante a qual um alto funcionário dessa organização advertiu que o plano israelense "provavelmente desencadeará outra calamidade".

Após 22 meses de guerra, Netanyahu enfrenta forte pressão em Israel pelo destino dos 49 reféns ainda em poder do movimento islamista palestino Hamas. Também é pressionado externamente para encerrar a guerra na Faixa de Gaza, onde há mais de dois milhões de palestinos ameaçados por uma "fome generalizada", segundo a ONU. "Completamos grande parte do trabalho. Temos entre 70% e 75% de Gaza sob controle militar israelense", declarou o líder israelense durante uma coletiva de imprensa em Jerusalém. "Ainda há dois redutos restantes: a Cidade de Gaza e os campos" no centro da Faixa de Gaza, acrescentou. - "Prazos bastante curtos" -

Este plano "não tem como objetivo ocupar Gaza, mas desmilitarizar Gaza", repetiu Netanyahu. "Esta é a melhor forma de acabar com a guerra e a melhor forma de terminá-la rápido". "Em primeiro lugar, desarmar o Hamas. Em segundo, libertar todos os reféns. Em terceiro, desmilitarizar Gaza. Em quarto, Israel exercerá um controle de segurança preponderante. Em quinto, um governo civil pacífico não israelense", resumiu. Netanyahu afirmou que será permitido à população civil "abandonar com toda a segurança as zonas de combate para ir a zonas seguras designadas" e que suprimentos serão distribuídos "em abundância".

Também prometeu "corredores protegidos" para esta entrega e "aumentar o número de pontos de distribuição de ajuda da GHF", fundação privada apoiada por Estados Unidos e Israel, acrescentou. "Falamos em termos de prazos bastante curtos porque queremos terminar a guerra (...) Vamos ganhar a guerra com ou sem o apoio de outros" países, garantiu, após críticas da comunidade internacional. Espanha e outros sete países europeus condenaram o plano israelense em um comunicado conjunto, assegurando que poderia ocasionar "um número inaceitavelmente elevado de vítimas mortais" e "comprometer ainda mais a vida dos reféns".

O anúncio do plano causou indignação em familiares dos sequestrados no ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, que o veem como uma condenação dos reféns à morte. O Hamas advertiu que a nova ofensiva terminaria com seu "sacrifício". Na noite de sábado, milhares de pessoas voltaram às ruas de Tel Aviv, exigindo um acordo que garanta o retorno de todos os reféns - incluindo os corpos dos 27 declarados mortos pelo Exército israelense - em troca do fim das hostilidades. - "Quero toda a Faixa de Gaza"-