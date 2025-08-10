Homem sobrevive pendurado a trem de alta velocidade na Áustria

Um homem sobreviveu pendurado a um trem austríaco de alta velocidade, relatou a empresa estatal de ferrovias. Aparentemente, o incidente ocorreu após o trem partir no sábado (9) enquanto ele fumava um cigarro na plataforma. O homem se agarrou à porta externa na tarde de sábado em Sankt Pölten, oeste de Viena, disse à AFP o porta-voz das ferrovias Herbert Hofer, e depois foi embarcado em uma parada de emergência.

É muito irresponsável, esse tipo de coisa geralmente termina com uma morte", declarou. "E você não está apenas colocando em perigo a sua própria vida, se você acabar debaixo do trem, haverá equipes de resgate, polícia, bombeiros que virão", acrescentou. O trem saía de Zurique, na Suíça, em direção à capital austríaca e saiu pontualmente de Sankt Pölten, mas chegou a Viena com um atraso de sete minutos. Citando um passageiro que estava a bordo, o tabloide austríaco Heute disse que o homem pulou entre dois vagões quando o trem estava partindo após uma parada em Sankt Pölten.