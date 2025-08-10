Chanceler alemão Merz enfrenta forte impopularidade após 100 dias de governo

Após seus primeiros cem dias no governo, o chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz, enfrenta uma forte impopularidade, com apenas 29% dos alemães satisfeitos com seu desempenho. O resultado da pesquisa da emissora estatal ARD, divulgado na quinta-feira, é o pior desde que Merz assumiu o cargo.

Desde o início de seu mandato, Merz endureceu ainda mais a política migratória, afastando-se da linha de acolhimento generosa impulsionada pela chanceler Angela Merkel em 2015. Além de intensificar a deportação de estrangeiros, entre eles 81 criminosos para o Afeganistão, o governo decidiu manter nas fronteiras os solicitantes de asilo. Também modificou a legislação para limitar o reagrupamento familiar de estrangeiros e ampliou os prazos para obtenção da nacionalidade. Com essas medidas, Merz espera "recuperar a confiança" dos eleitores atraídos pela extrema direita.

- Dificuldades econômicas - Após dois anos de recessão, relacionados principalmente à invasão da Ucrânia pela Rússia e o consequente aumento dos preços da energia, a maior economia europeia esperava se recuperar este ano. Antes de assumir o cargo, Merz obteve um fundo de 500 bilhões de euros (cerca de 3,14 trilhões de reais) para modernizar as infraestruturas durante doze anos, assim como a flexibilização das rigorosas regras sobre a dívida para financiar os esforços de defesa.

Merz aposta em reativar de forma sustentável o crescimento alemão, estimulando os investimentos estratégicos. Porém, no segundo trimestre, o produto interno bruto da Alemanha retrocedeu 0,1%, após um aumento de 0,3% no primeiro. Para todo o ano de 2025, o FMI prevê uma quase estagnação (+0,1%). As tarifas de 15% impostas pelos Estados Unidos aos produtos europeus desde a quinta-feira causarão "danos importantes" à economia alemã, dependente de suas exportações, reconheceu Merz.

- Ativo na política internacional - Como prometido durante a campanha eleitoral, Merz está mais envolvido do que seu antecessor, Olaf Scholz, nas relações exteriores. Além de fortalecer os laços com "França, Reino Unido e Polônia", Merz busca manter "relações aceitáveis, pelo menos funcionais, com o presidente dos Estados Unidos", Donald Trump, a quem visitou em junho, diz Uwe Jun, da Universität Trier.