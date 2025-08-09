Temporada da NBA começará em 21 de outubro com jogo entre Oklahoma City e Houston

A próxima temporada da NBA, o campeonato americano de basquete, começará em 21 de outubro com o jogo entre o atual campeão, o Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets, enquanto o Lakers, liderado por LeBron James e Luka Doncic, receberá o Golden State Warriors, informou a ESPN na noite de sexta-feira.

O armador canadense Shai Gilgeous-Alexander, eleito o jogador mais valioso da liga na temporada passada, receberá o Rockets em Oklahoma City, onde é esperada a estreia de seu novo astro, o veterano Kevin Durant (36 anos), bicampeão da NBA pelo Golden State em 2017 e 2018.