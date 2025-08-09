Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Temporada da NBA começará em 21 de outubro com jogo entre Oklahoma City e Houston

Temporada da NBA começará em 21 de outubro com jogo entre Oklahoma City e Houston

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A próxima temporada da NBA, o campeonato americano de basquete, começará em 21 de outubro com o jogo entre o atual campeão, o Oklahoma City Thunder e o Houston Rockets, enquanto o Lakers, liderado por LeBron James e Luka Doncic, receberá o Golden State Warriors, informou a ESPN na noite de sexta-feira. 

O armador canadense Shai Gilgeous-Alexander, eleito o jogador mais valioso da liga na temporada passada, receberá o Rockets em Oklahoma City, onde é esperada a estreia de seu novo astro, o veterano Kevin Durant (36 anos), bicampeão da NBA pelo Golden State em 2017 e 2018. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Os jogos do campeonato serão transmitidos nos Estados Unidos pela NBC pela primeira vez em 23 anos. 

A temporada 2025-2026 é a primeira do novo contrato de televisão da NBA, com duração de onze anos e valor total de US$ 76 bilhões (cerca de R$ 412,8 bilhões pela cotação atual), segundo estimativas da mídia americana. 

A programação da rodada de Natal também foi revelada, com, entre outras partidas, a visita do San Antonio Spurs, do astro francês Victor Wembanyama, ao Oklahoma City e o duelo no lendário Madison Square Garden, em Nova York, entre o Knicks e o Cleveland Cavaliers.

bb/js/cpb/bdu/mcd/meb/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

basquete nba

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar