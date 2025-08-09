Reforçado, Liverpool disputa com Crystal Palace o 1º título da temporada

O reforçado Liverpool de Arne Slot é o grande favorito para levantar o primeiro título da temporada inglesa, a Supercopa da Inglaterra, contra o modesto Crystal Palace, neste domingo. Apesar de conquistar o 20 títulos da Premier League na temporada passada - igualando o recorde do Manchester Unioted - a quatro rodadas do fim, os 'Reds' não se acomodaram e até agora gastaram mais de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,17 bilhões pela cotação atuial) no mercado de transferências europeu.

Os novos contratados Florian Wirtz e Hugo Ekitike no ataque, e Milos Kerkez e Jeremie Frimpong na defesa, podem ter em Wembley sua primeira oportunidade de cativar a torcida do Liverpool. A tradicional partida que abre a temporada na Inglaterra coloca frente a frente os campeões da Premier League e da Copa da Inglaterra da temporada anterior. "Normalmente, você precisa jogar muitas partidas antes de ganhar qualquer coisa", disse Slot na coletiva de imprensa antes do jogo. "Agora temos a chance de ganhar algo no início da temporada. Infelizmente, estamos enfrentando um time muito bom, o Crystal Palace, que é muito difícil de derrotar".

"Eles mostraram isso na última final (da Copa da Inglaterra)", lembrou o técnico holandês.

"Eles mostraram isso na última final (da Copa da Inglaterra)", lembrou o técnico holandês. O Palace, de Londres, disputará sua primeira Supercopa da Inglaterra após derrotar o Manchester City por 1 a 0 em maio e conquistar a Copa da Inglaterra pela primeira vez. No entanto, a euforia dos 'Eagles' sofre um golpe após o rebaixamento da Liga Europa (a segunda competição mais importante da Uefa) para a Conference League (terceira) devido a uma violação das regras de multipropriedade do clube.

O empresário americano John Textor possuía participação no Palace e também é acionista majoritário do francês Lyon, que também se classificou para a Liga Europa. Embora Textor tenha vendido suas ações para Woody Johnson, proprietário do New York Jets, a Uefa considerou que o modesto clube londrino não cumpriu os prazos estabelecidos. De acordo com as regras de multipropriedade da Uefa, o Lyon manteve sua vaga na Liga Europa, por ter terminado seu campeonato (6º) à frente do Palace (12º) na Premier League na temporada passada.

Mas o time inglês recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte. - Homenagem a Diogo Jota - Ao contrário da atuação do Liverpool no mercado de transferências, o adversário deste domingo gastou no apenas 2 milhões de libras (R$ 14,6 milhões) no lateral-esquerdo croata Borna Sosa e no goleiro argentino Walter Benítez, que chega como reserva.