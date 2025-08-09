Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Munição em depósito de armas usado pelo Hezbollah explode no sul do Líbano, matando 6 pessoas

Autor Agência Estado
A munição em um depósito de armas no sul do Líbano explodiu neste sábado, enquanto especialistas do exército libanês desmontavam elas. Seis pessoas morreram e vários outros ficaram feridos, segundo o exército.

O incidente ocorreu na província de Tiro, afirmou o exército, que acrescentou que estão sendo feitos esforços para determinar a causa da explosão, mas não deu mais detalhes. Acredita-se que o depósito tenha sido usado pelo grupo Hezbollah.

A explosão ocorreu ao sul do rio Litani, em uma área onde o Hezbollah retirou seus combatentes sob os termos de um cessar-fogo, que encerrou o conflito de 14 meses com Israel em novembro. Nos últimos meses, tropas libanesas e forças de paz da ONU têm assumido os postos do Hezbollah na área.

Na quinta-feira, o gabinete libanês votou a favor de um plano apoiado pelos EUA para desarmar o Hezbollah e implementar um cessar-fogo com Israel. O governo do Líbano pediu ao exército nacional que preparasse um plano no qual apenas instituições estatais na pequena nação terão armas até o final do ano. A decisão do governo irritou o grupo e seus apoiadores, que têm realizado protestos.

Como resposta, o exército alertou em um comunicado que não permitirá quaisquer tentativas de colocar em risco a segurança do país e o fechamento de estradas ou ataques a propriedades privadas e públicas.

