Dezenas de milhares de israelenses protestam em Tel Aviv contra avanço militar na Faixa de Gaza

Autor Agência Estado
Enquanto cresce a condenação de países e organismos multilaterais sobre o plano de Israel de expandir suas operações militares na Faixa de Gaza, dezenas de milhares de israelenses se reúnem neste sábado (9) em Tel Aviv para protestar contra a decisão do governo israelense. A mídia local classificou a manifestação como uma das maiores contra a administração do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nos últimos meses.

Uma declaração conjunta de nove nações, incluindo Alemanha, Reino Unido, França e Canadá, aponta que o grupo "rejeita fortemente" a expansão militar, que deve piorar a "situação humanitária catastrófica", coloca reféns em risco e pode aumentar o número de deslocamentos em massa das vítimas. Qualquer tentativa de anexação ou assentamento em Gaza por parte de Israel viola o direito internacional.

Um outro comunicado de mais de 20 países, incluindo os mediadores de cessar-fogo Egito e Catar, juntamente com Arábia Saudita, Turquia e Emirados Árabes Unidos, chamou a ofensiva de Israel de "escalada perigosa e inaceitável." O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que o plano agravará a "situação já extremamente dramática" em Gaza.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) planeja uma reunião de emergência no domingo sobre o conflito no Oriente Médio.

Fonte: Associated Press*

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

