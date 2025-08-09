Albânia desarticula poderosa rede que traficava cocaína do Paraguai

A Albânia anunciou neste sábado que desarticulou uma poderosa organização de narcotraficantes, que transportava toneladas de cocaína do Paraguai para a Europa. Dez suspeitos foram presos durante as operações nos dias 7 e 8 de agosto, nove na Albânia e um na Bélgica, informou a Promotoria da Albânia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Seis pessoas continuam sendo procuradas. O suspeito detido na Bélgica foi identificado pela imprensa albanesa como Franc Çopja, considerado um dos chefes. A organização é acusada pelo tráfico, em 2020, de 28 toneladas de cocaína, das quais 17 foram apreendidas - com um valor de mercado estimado em 3,5 bilhões de euros (mais de 21 bilhões de reais, na cotação atual), segundo o comunicado. Provenientes do Paraguai, as cargas chegavam aos portos de Antuérpia (Bélgica), considerada a principal porta de entrada de cocaína na Europa, e de Hamburgo (Alemanha). A droga estava escondida em caixas de sabão, latas de tinta ou materiais de construção.