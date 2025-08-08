Tarifa aduaneira média dos EUA sobe para 20,1%, como no início da década de 1910

A tarifa aduaneira média dos Estados Unidos chegou a 20,1%, depois da entrada em vigor, na quinta-feira, dos novos direitos aduaneiros para dezenas de países, segundo cálculos da OMC e do FMI, atualizados nesta sexta-feira (8). Trata-se do nível mais alto desde o início da década de 1910, excetuando algumas semanas de 2025.

Essa taxa teórica, calculada pela Organização Mundial do Comércio (OMC) e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), se baseia nos volumes de intercâmbios constantes e era de apenas 2,4% quando Donald Trump assumiu a Presidência, em 20 de janeiro. O anúncio de Trump em 2 de abril sobre a imposição de tarifas "recíprocas" aos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos e as escaladas posteriores, especialmente com a China, elevaram brevemente a tarifa média para 24,8% em maio, um número não visto desde 1904, segundo dados da Comissão Internacional de Comércio dos Estados Unidos. Na década de 1930, a taxa, calculada dividindo o valor dos impostos pelo valor das importações, atingiu quase 20%. O novo cálculo da OMC e do FMI aplica as tarifas anunciadas por produto aos volumes comerciais de 2024.