Jornal japonês processa motor de busca com IA Perplexity por 'se aproveitar' de seu conteúdo

O jornal japonês Yomiuri Shimbun, um dos de maior circulação do mundo, processou a empresa americana de inteligência artificial Perplexity por supostamente "aproveitar-se" de seu conteúdo em seu motor de busca.

A ação apresentada na quinta-feira é uma das muitas movidas por veículos de comunicação de todo o mundo contra empresas de IA que utilizam seu material, sendo, no entanto, a primeira de um importante conglomerado midiático japonês, informou o Yomiuri.

O diário acusa a Perplexity de "aproveitar-se dos resultados das atividades das organizações de notícias, que investiram muito esforço e dinheiro".

Um porta-voz do jornal acrescentou que isso "poderia ter um impacto negativo no jornalismo preciso (...) e abalar os alicerces da democracia".

A ação apresentada em Tóquio reivindica uma indenização de 2,2 bilhões de ienes (14,7 milhões de dólares ou 80 milhões de reais), equivalente a 120.000 artigos do Yomiuri que teriam sido utilizados "sem permissão" entre fevereiro e junho.

O veículo também reivindica uma indenização pela perda de receita publicitária, alegando que os usuários do Perplexity apenas clicam nos resumos de busca e não no site do jornal, o que reduz o tráfego.

O Yomiuri, com uma tiragem diária de cerca de seis milhões de exemplares — em comparação com mais de 10 milhões em 2010 — e cerca de 2.500 repórteres, é um dos cinco principais jornais do Japão.

Por enquanto, a Perplexity não fez declarações a respeito.

Após outra ação movida em outubro pelo Wall Street Journal e o New York Post, a empresa de tecnologia criticou a "postura hostil" da imprensa, classificando-a como "míope, desnecessária e contraproducente".

