Trump apresenta dados econômicos alternativos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou nesta quinta-feira (7) estatísticas econômicas alternativas que, segundo ele, demonstram que os números oficiais estão enviesados a favor de seu antecessor democrata Joe Biden, após demitir a diretora da principal agência governamental de estatísticas de emprego. Diante de jornalistas convocados às pressas ao Salão Oval para um anúncio classificado como "importante" por um alto funcionário, o presidente republicano exibiu vários gráficos ao lado de Stephen Moore.

Esse economista, que trabalha para o centro de estudos conservador Heritage Foundation, afirmou que "durante os dois últimos anos do governo de Joe Biden, o Escritório de Estatísticas Trabalhistas (BLS) superestimou a criação de empregos em 1,5 milhão". Diante desse "erro gigantesco", o presidente republicano "fez bem em pedir a nomeação" de um novo responsável para essa agência federal, afirmou o especialista, assessor de Trump há muito tempo. "Não acho que tenha sido um erro. Acho que foi feito deliberadamente", comentou o presidente americano. "São dados incríveis. Estamos indo muito bem", declarou. Segundo os cálculos de Moore, "durante os primeiros cinco meses do mandato de Trump, a renda familiar média, ajustada pela inflação, aumentou em 1.174 dólares".

O Escritório de Estatísticas Trabalhistas revisa periodicamente os dados de emprego, seja para cima ou para baixo, após a publicação. A última revisão, no início de agosto, reduziu o número de empregos em 258 mil durante os dois meses anteriores. Essa correção enfureceu Trump, que imediatamente decidiu demitir a diretora do escritório, a quem acusa de ter "falsificado os números de emprego antes das eleições para tentar aumentar as chances de vitória de Kamala" Harris, sua rival democrata nas eleições presidenciais de 2024.