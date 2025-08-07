Tarifaço de Trump contra dezenas de países entra em vigor

As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para dezenas de países com o objetivo de estabelecer sua nova ordem comercial mundial, na qual as sobretaxas alfandegárias são utilizadas como uma arma de política econômica, entraram em vigor nesta quinta-feira (7). A meta anunciada do presidente republicano é reestruturar o comércio "em benefício dos trabalhadores americanos".

"É MEIA-NOITE!!! BILHÕES DE DÓLARES EM TARIFAS ESTÃO FLUINDO AGORA PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. Washington mantém a tarifa mínima universal de 10% imposta em abril para os países aos quais os Estados Unidos exportam mais do que importam, ou seja, aqueles com os quais possui superavit comercial. - Entre 15% e 41% - Para os países com os quais Washington possui déficit comercial, tarifas mais elevadas, que variam entre 15% e 41%, passaram a ser aplicadas nesta quinta-feira.

A maioria pagará 15%, como a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, entre outros. A Índia será a mais prejudicada, com 50%, somando os 25% que entraram em vigor nesta quinta-feira e os 25% que serão aplicados dentro de três semanas devido à "compra contínua de petróleo russo". O Brasil merece uma menção especial Apesar do superávit dos Estados Unidos com o país, vários produtos brasileiros, incluindo café e carne, enfrentam um tarifaço de 50% adicionais desde quarta-feira, em parte como protesto pelo julgamento de uma suposta tentativa de golpe contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que Trump considera vítima de uma "caça às bruxas".

O México ganhou tempo com uma prorrogação de 90 dias para negociar um acordo e, enquanto isso, paga 25%, exceto para os produtos protegidos pelo Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), que integra com Estados Unidos e Canadá. O acordo também protege muitos produtos do Canadá, que foi afetado há alguns dias com 35% de tarifas adicionais. As novas tarifas alfandegárias chegam a 41% no caso da Síria. A Suíça fica logo atrás, com 39%, e tentou até o último minuto reduzir o percentual, mas não teve sucesso.

Em sua plataforma Truth Social, o presidente republicano insiste que as tarifas farão com que os Estados Unidos "voltem a ser GRANDES E RICOS". Ele escreve em letras maiúsculas, mas, embora certamente aumentem os cofres do Estado, ainda é cedo para determinar seu impacto. Uma pesquisa da Morning Consult/The Century Foundation publicada em 31 de julho mostrou que 83% dos americanos estão preocupados com o preço dos alimentos.