Suíça quer seguir negociando tarifas alfandegárias com os EUA

A Suíça quer continuar negociando com os Estados Unidos as tarifas alfandegárias de 39 % sobre os seus produtos, que ameaçam minar sua competitividade e custar dezenas de milhares de empregos, embora no momento não contemple adotar represálias tarifárias. O Conselho Federal (governo suíço) se declarou "decidido a continuar as conversas com Washington para reduzir o quanto antes estas tarifas", informou em um comunicado.

A presidente da Confederação, Karin Keller Sutter, informou, durante coletiva de imprensa, que representantes dos ministérios suíços implicados ainda estão na capital americana para manter estas negociações cruciais para setores-chave da economia suíça, como a relojoaria, o maquinário industrial, o de queijos e o de chocolates. O governo não pode antecipar quanto esta situação vai durar, explicou, admitindo que "a decisão final recai no presidente americano". "Queremos uma relação regulada com os Estados Unidos, mas não a qualquer preço", insistiu. No entanto, o governo federal não prevê adotar contramedidas aduaneiras "por enquanto" por considerá-las contraproducentes.

Enquanto isso, a Suíça deverá tomar medidas "para aliviar a economia suíça e os trabalhadores", acrescentou a presidente, após uma reunião extraordinária do governo. Entre estas medidas está permitir que as empresas mais afetadas prolonguem os períodos de trabalho reduzido (desemprego parcial). Cerca de 60% das exportações de bens suíços para os Estados Unidos estão sujeitas a esta sobretaxa de 39 %, segundo estimativas do governo.