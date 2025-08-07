Putin recebe assessor de Segurança Nacional da Índia após tarifaço de Trump

O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu, nesta quinta-feira (7), o assessor de Segurança Nacional da Índia, um dia depois de o presidente americano, Donald Trump, impor uma tarifa adicional aos produtos indianos em resposta às compras do petróleo russo. Trump impôs a tarifa adicional de 25 por cento sobre os bens indianos, que entrará em vigor em três semanas, como parte de uma campanha para pressionar a Rússia para que detenha sua ofensiva na Ucrânia afetando seus parceiros comerciais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vladimir Putin "recebeu no Kremlin" Ajit Doval, assessor do primeiro-ministro Narendra Modi, indicou a Presidência russa em um breve comunicado. A imprensa indiana noticiou que o assessor chegou a Moscou na noite de terça-feira. A Índia é o segundo maior comprador do petróleo russo, depois da China. A economia russa depende, em grande medida, das exportações de hidrocarbonetos, cujas receitas financiam a ofensiva lançada pela Rússia contra a Ucrânia em 2022.