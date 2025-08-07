Norte-coreano é resgatado após atravessar a fronteira sul-coreana a nado

Um desertor norte-coreano que atravessou a nado a fronteira marítima com a Coreia do Sul, aparentemente amarrado a um pedaço de isopor, foi resgatado e detido, informaram autoridades de Seul nesta quinta-feira. O norte-coreano conseguiu atravessar a nado a fronteira na costa oeste da Península Coreana na noite de 30 de julho, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

A fronteira, conhecida como Linha de Limite Norte, já serviu como rota para desertores norte-coreanos que nadaram até a Ilha Ganghwa, na Coreia do Sul. O indivíduo gesticulou pedindo ajuda e disse que queria desertar para a Coreia do Sul ao oficial da Marinha sul-coreana que o interrogou, segundo a autoridade. A operação durou cerca de 10 horas, informou Seul, e o indivíduo foi resgatado por volta das 4h, horário local, do dia 31 de julho. O homem foi detido, informou o Ministério da Defesa. A Ilha Ganghwa, a noroeste de Seul, é um dos territórios sul-coreanos mais próximos da Coreia do Norte, com partes do mar circundante a apenas 10 quilômetros da fronteira marítima entre os dois países.