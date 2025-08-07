Netanyahu quer tomar Gaza, mas 'não governá-la'

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou, nesta quinta-feira (7), que Israel deseja assumir o controle total da Faixa de Gaza, mas não governá-la, pouco antes de uma reunião de seu gabinete de segurança para discutir os planos de guerra no território palestino. "Temos a intenção", respondeu Netanyahu quando perguntado, durante entrevista para a Fox News, se Israel tomaria o controle de "toda Gaza", um território de 365 km2, onde vivem cerca de dois milhões de palestinos.

Questionado se Israel voltaria a controlar toda Gaza, como fez entre 1967 e 2005, ele respondeu: "Bem, não queremos mantê-la. Queremos ter um perímetro de segurança. Não queremos governá-la". "Queremos entregá-la a forças árabes que governem adequadamente sem nos ameaçar e oferecendo aos habitantes de Gaza uma boa vida. Isso não é possível com o Hamas", acrescentou, sobre o movimento islamista palestino que governa o território. A entrevista ocorreu pouco antes de Netanyahu participar de uma reunião de seu gabinete de segurança sobre os planos de guerra em Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 após o ataque do Hamas em Israel. Ao iniciar a reunião, centenas de pessoas se concentraram perto do gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém para pedir um acordo para libertar os reféns, que já suportaram 22 meses em cativeiro.

Mais cedo, familiares dos reféns zarparam do porto de Ascalom com a intenção de se aproximar "o máximo possível de seus entes queridos" na Faixa de Gaza. - "Sacrificar os reféns" - Dos 251 reféns capturados durante o ataque do Hamas em 2023, 49 ainda permanecem retidos em Gaza, incluindo 27 que, segundo o exército, estariam mortos.

O movimento islamista palestino acusou Netanyahu, nesta quinta-feira, de sacrificar os reféns. "Os planos de Netanyahu para escalar a agressão confirmam sem sombra de dúvida seu desejo de se livrar dos cativos e sacrificá-los em busca de seus interesses pessoais e agenda ideológica extremista", disse o Hamas em um comunicado. Antes da reunião desta quinta-feira, a imprensa israelense mencionou divergências entre o gabinete e o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, que seria contrário aos planos de reocupar completamente Gaza.

Na quarta-feira, o ministro da Defesa, Israel Katz, disse pelas redes sociais que "é correto e dever do chefe do Estado-Maior expressar sua posição", mas lembrou que o exército deve, afinal, respeitar qualquer política adotada pelo governo. Em um novo front interno para Netanyahu, judeus ortodoxos convocaram uma mobilização contra a obrigatoriedade do serviço militar, à qual a maioria escapa por enquanto, mas que o Estado agora pretende impor a eles. Centenas de ortodoxos protestaram nesta quinta-feira em Jerusalém. - "Mais destruição e morte" -