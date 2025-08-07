Japão espera contar com táxis voadores elétricos em 2027

A companhia aérea japonesa ANA, que se associou com uma startup americana, declarou, nesta quinta-feira (7), que espera fazer voar os primeiros "táxis aéreos" elétricos no Japão a partir de 2027. A ANA e a Joby Aviation, com sede na Califórnia, anunciaram sua intenção de criar uma empresa conjunta com o objetivo de implantar mais de 100 aeronaves de cinco lugares.

Um porta-voz da ANA explicou à AFP que os veículos, desenhados para transportar um piloto e até quatro passageiros a uma velocidade que pode chegar até 320 km/h, poderiam entrar em serviço em 2027. Esses táxis voadores "revolucionarão nossa mobilidade aérea", declarou na segunda-feira Koji Shibata, CEO da ANA, em um comunicado. O projeto contempla principalmente trajetos entre Tóquio e os aeroportos internacionais Narita e Haneda, que servem à capital japonesa. Atualmente, um trajeto em veículo ou trem entre o centro de Tóquio e Narita leva mais de uma hora, mas o veículo de cinco lugares da Joby pode reduzir esse tempo a 15 minutos, afirmou a ANA.

A ANA e a Joby realizarão uma demonstração pública desses táxis voadores durante a Exposição Universal de Osaka em outubro. "Um local onde a sabedoria antiga, o artesanato lendário e a ambição transcendente se encontram: esse é o Japão", disse JoeBen Bevirt, fundador e CEO de Joby Aviation. E isso a torna uma plataforma de lançamento extraordinária para redefinir o futuro da mobilidade aérea.

Os veículos da Joby decolam verticalmente, como um helicóptero, e depois mudam para um voo para a frente como um avião, "com um impacto acústico mínimo e zero emissões operacionais", segundo a empresa. Em dezembro, a startup de táxis voadores Volocopter anunciou que se declarava em falência, poucos dias depois de outra empresa alemã nesse setor, a Lilium, ter sido resgatada desta situação. A Volocopter pretendia entrar no mercado em 2025 com o seu modelo de táxi aéreo elétrico de dois lugares "Volocity".