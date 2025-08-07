Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Japão espera contar com táxis voadores elétricos em 2027

Autor AFP
Tipo Notícia

A companhia aérea japonesa ANA, que se associou com uma startup americana, declarou, nesta quinta-feira (7), que espera fazer voar os primeiros "táxis aéreos" elétricos no Japão a partir de 2027. 

A ANA e a Joby Aviation, com sede na Califórnia, anunciaram sua intenção de criar uma empresa conjunta com o objetivo de implantar mais de 100 aeronaves de cinco lugares. 

Um porta-voz da ANA explicou à AFP que os veículos, desenhados para transportar um piloto e até quatro passageiros a uma velocidade que pode chegar até 320 km/h, poderiam entrar em serviço em 2027. 

Esses táxis voadores "revolucionarão nossa mobilidade aérea", declarou na segunda-feira Koji Shibata, CEO da ANA, em um comunicado. 

O projeto contempla principalmente trajetos entre Tóquio e os aeroportos internacionais Narita e Haneda, que servem à capital japonesa. 

Atualmente, um trajeto em veículo ou trem entre o centro de Tóquio e Narita leva mais de uma hora, mas o veículo de cinco lugares da Joby pode reduzir esse tempo a 15 minutos, afirmou a ANA. 

A ANA e a Joby realizarão uma demonstração pública desses táxis voadores durante a Exposição Universal de Osaka em outubro. 

"Um local onde a sabedoria antiga, o artesanato lendário e a ambição transcendente se encontram: esse é o Japão", disse JoeBen Bevirt, fundador e CEO de Joby Aviation. 

E isso a torna uma plataforma de lançamento extraordinária para redefinir o futuro da mobilidade aérea. 

Os veículos da Joby decolam verticalmente, como um helicóptero, e depois mudam para um voo para a frente como um avião, "com um impacto acústico mínimo e zero emissões operacionais", segundo a empresa.

Em dezembro, a startup de táxis voadores Volocopter anunciou que se declarava em falência, poucos dias depois de outra empresa alemã nesse setor, a Lilium, ter sido resgatada desta situação. 

A Volocopter pretendia entrar no mercado em 2025 com o seu modelo de táxi aéreo elétrico de dois lugares "Volocity". 

Em particular, sofreu um revés simbólico no verão de 2024 com o cancelamento de testes de voo inicialmente programados para ocorrer em Paris durante os Jogos Olímpicos, já que a certificação do motor de avião não foi obtida a tempo.

