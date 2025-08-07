Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo espanhol chama de 'racista' moção municipal que dificulta festas muçulmanas

Autor AFP
A moção adotada por um município espanhol governado pela direita, que impede festividades religiosas em instalações esportivas municipais e que dificultará algumas celebrações muçulmanas, é "absolutamente racista", afirmou, nesta quinta-feira (7), uma ministra do Governo nacional de esquerda, somando-se à polêmica provocada pela medida.

"É uma moção absolutamente racista", disse a ministra das Migrações, Elma Saiz, à TV pública TVE, sobre esta medida da Prefeitura de Jumilla.

Jumilla, cidade de 27.000 habitantes da região de Murcia, no sudeste do país, é conhecida pelo vinho que produz e, assim como toda a área, abriga uma importante população muçulmana, que trabalha principalmente no setor agrícola.

"Estaremos muito vigilantes para, evidentemente, proteger e acompanhar a população", alertou Saiz, ministra do Governo de Pedro Sánchez, sobre esta medida aprovada na véspera pelo Partido Popular (conservador), com a abstenção do Vox (extrema direita), que defendia um texto mais rígido. 

A medida foi uma proposta e uma condição do Vox para apoiar o orçamento municipal da prefeita do PP, e proíbe a celebração de ritos religiosos em instalações esportivas municipais.

Isto significa que festividades muçulmanas, como a do sacrifício do cordeiro e a do fim do mês de jejum sagrado do Ramadã não poderão ser celebradas nestes espaços, como acontecia até agora.

A polêmica acontece depois que outro município murciano, Torre Pacheco, viveu, em meados de julho, várias noites de distúrbios provocados por grupos de extrema direita, depois que um aposentado denunciou, com o rosto machucado, ter levado uma surra de três jovens de origem magrebina.

O PP, principal partido da oposição, se defendeu, afirmando que "isto não vem da religião, nem de nacionalidades", mas se trata de uma simples "modificação legal", afirmou seu vice-secretário-geral, Elías Bendodo, durante uma coletiva de imprensa.

O Vox, por sua vez, comemorou a medida, assegurando, em postagem no X, que "a Espanha é e sempre será terra de raízes cristãs!".

Tanto organizações muçulmanas quanto católicas criticaram a medida.

Trata-se de "uma decisão que lesa o coração da nossa identidade plural e causa um dano significativo à nossa comunidade, com um impacto especialmente doloroso para os cidadãos muçulmanos", escreveu no X Mohamed Ajana El ouafi, secretário da Comissão Islâmica da Espanha.

"As manifestações religiosas públicas, entendidas como liberdade de culto, estão amparadas pelo direito à liberdade religiosa", lembraram bispos em um comunicado da Conferência Episcopal Espanhola, difundido por vários veículos de imprensa espanhóis.

