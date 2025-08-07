EUA aumenta recompensa pela captura de Nicolás Maduro para US$ 50 milhões

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou nesta quinta-feira (7) de 25 para 50 milhões de dólares (de R$ 136 milhões para R$ 272 milhões) a recompensa por "informações que levem à prisão" do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a quem acusa de colaborar com o narcotráfico. "Ele é um dos maiores narcotraficantes do mundo e uma ameaça à nossa segurança nacional”, acusou a procuradora-geral Pam Bondi em um vídeo publicado em sua conta na rede social X.

"A patética 'recompensa' de Pamela Bondi é a cortina de fumaça mais ridícula que já vimos," respondeu o chanceler da Venezuela, Yván Gil, em uma mensagem no Telegram. "Seu show é uma piada, uma distração desesperada de suas próprias misérias. A dignidade de nossa pátria não está à venda. Repudiamos esta grosseira operação de propaganda política," acrescentou. Bondi acusa o mandatário venezuelano de utilizar "organizações terroristas estrangeiras como o Tren de Aragua, o cartel de Sinaloa e o Cartel dos Soles para introduzir drogas letais e violência" nos Estados Unidos.

Até o momento, a agência antidrogas dos EUA (DEA) "confiscou 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro e seus cúmplices, com quase sete toneladas relacionadas ao próprio líder chavista", detalha Bondi. É a "principal fonte de renda" para os cartéis sediados na Venezuela e no México, acrescenta Washington. Bondi afirma que a cocaína costuma estar misturada com fentanil, um opioide sintético que causa estragos nos Estados Unidos.

O Departamento de Justiça "confiscou mais de 700 milhões de dólares em ativos ligados a Maduro, incluindo dois jatos privados, nove veículos e outros bens", prosseguiu a procuradora-geral. — "Ele não escapará" — "Por isso, dobramos sua recompensa para 50 milhões de dólares. Sob a liderança do presidente Trump, Maduro não escapará da justiça e responderá por seus crimes atrozes", insistiu.

A procuradora-geral forneceu um número de telefone e pediu informações "para levar esse criminoso à justiça". Estados Unidos e Venezuela não mantêm relações diplomáticas desde o primeiro mandato de Trump (2017-2021). Em 2020, os EUA acusaram formalmente Maduro de "narcoterrorismo" e conspiração para traficar drogas, oferecendo 15 milhões de dólares por informações que permitissem sua captura.