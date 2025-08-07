Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colômbia nega soberania do Peru sobre ilha na fronteira amazônica

Autor AFP
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, negou que o Peru tenha jurisdição sobre uma ilha no rio Amazonas localizada na fronteira entre os dois países, ao participar nesta quinta-feira (7) de atos de celebração da independência colombiana na cidade de Leticia.

Colômbia e Peru mantêm uma disputa histórica sobre a linha de fronteira no rio Amazonas, que muda seu leito com frequência e cria novas ilhas. Lima defende que a de Santa Rosa está em seu território e que seus habitantes são peruanos.

Em junho, o Peru oficializou a criação de um novo distrito em Santa Rosa e enviou funcionários públicos para a região. A Colômbia protestou e exigiu uma negociação bilateral para definir a soberania insular.

"A Colômbia não reconhece a soberania do Peru sobre a chamada ilha de Santa Rosa e desconhece as autoridades de fato impostas na região", disse Petro hoje.

A dinâmica hidrológica do rio Amazonas torna a demarcação da fronteira complexa. Segundo um tratado bilateral assinado em 1922, a divisão territorial se estabelece no ponto mais profundo do rio.

As diferenças entre o esquerdista Petro e sua contraparte peruana de direita, Dina Boluarte, são antigas. Petro, que apoia o antecessor de Dina Pedro Castillo - destituído e preso por tentativa de dissolver o Congresso - acusa o Executivo peruano de violação dos direitos humanos.

A redução do leito do rio Amazonas nos últimos anos preocupa especialistas colombianos, que alertam que o país pode perder o acesso direto ao rio. O fenômeno teria um impacto negativo em Leticia, capital amazônica e importante porto comercial colombiano.

Petro advertiu hoje que levará o caso à Justiça internacional se o Peru não concordar com a mediação. A maioria dos habitantes de Santa Rosa é peruana e defende a ilha como tal.

