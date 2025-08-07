Chuvas sem precedentes atingem sul do Japão

As tempestades acontecem após um período de calor extremo em muitas regiões do Japão, que registrou uma temperatura recorde de 41,8°C.

A Agência Meteorológica do Japão emitiu nesta sexta-feira (8) um alerta de nível máximo para a região sul de Kagoshima devido a chuvas sem precedentes, e advertiu que há vidas em risco.

Kagoshima "enfrenta chuvas torrenciais como nunca antes", disse em entrevista coletiva um funcionário da agência. "Vidas estão em perigo. Pedimos que se protejam", ressaltou, incentivando as evacuações.

Segundo a agência de notícias Kyodo News, mais de 490 mm de chuva caíram em 24 horas em uma área de Kagoshima até as 19h40 GMT de quinta-feira, o que representa a mais forte já registrada na região.

Na cidade de Kirishima, em Kagoshima, os moradores foram solicitados a deixar suas casas, após o acionamento do alerta meteorológico mais alto de um sistema de cinco níveis. Os voos do aeroporto da região foram cancelados.

